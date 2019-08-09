Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler 'Bandırma Vapuru'nu gezdi
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Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler 'Bandırma Vapuru'nu gezdi

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki 110 büyükelçi, Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a geldiği temsili 'Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler 'Bandırma Vapuru'nu gezdi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki 110 büyükelçi, Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a geldiği temsili 'Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan '11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, havaalanının ardından Bandırma Vapuru Müzesini ziyaret etti. Vapuru ve içindeki müzeyi gezen Çavuşoğlu ve büyükelçiler ardından Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Bakan Çavuşoğlu, anı defterini imzaladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle anıttaki tören sona erdi.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette, anıttaki törenin ardından Samsun Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik anı defterini imzalayan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, valilik makamda görüş alışverişinde bulundular.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyete ayrıca Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Samsun protokolü hazır bulundu. - SAMSUN
Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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