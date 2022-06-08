Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

08.06.2022 15:25

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, "Türkiye'nin terörle ilgili ifadelerinde haklı olduğunu düşünüyorum.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, " Türkiye'nin terörle ilgili ifadelerinde haklı olduğunu düşünüyorum. Her ülkenin bu konuyla mücadele etme sorumluluğu var." dedi.

Hoekstra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki ifadelerinde haklı olduğunu düşündüğünü belirten Hoekstra, "Türkiye için bu konunun çok önem taşıdığını biliyoruz. Her ülkenin bu konuyla mücadele etme sorumluluğu var. Hollanda da bu ülkelere dahil. Bundan sonra da bu konuyla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara'da düzenlenen Wittenburg Konferansı'nın iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat yarattığını belirten Hoekstra, Çavuşoğlu'yla kusursuz bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hoekstra, iki ülke arasında en önemli ortak değerlerin başında Türk-Hollandalı toplumun olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile oldukça geniş bir yelpazede iş birliği yaptıklarını vurgulayan Hoekstra, göç, güvenlik ve ekonomi gibi alanları işaret ederek iki tarafın da birçok alanda iş birliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Amaçlarının ortak çalışılan alanlarda iyi olanı mükemmel seviyeye çıkarmak olduğuna işaret eden Hoekstra, görüşmede, insan hakları gibi tam anlamıyla hemfikir olmayabilecekleri konuları da kapsayan hassas konulara yer verdiklerini aktardı.

"Türkiye'ye tarafları müzakere masasına getirmekteki rollerinden ötürü teşekkür ederim"

Hoekstra, jeopolitik alanda yaşanılan bu türbülanslı günlerde karşılaşılan zorluklara karşı beraber mücadele etmenin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki rolüne değindi.

Hollanda Dışişleri Bakanı, "Sayın Çavuşoğlu'na ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tarafları müzakere masasına getirmekteki rollerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Çavuşoğlu'yla görüşmelerindeki bir başka konu başlığının Finlandiya ve Norveç'in NATO'ya başvuru süreci olduğunu aktaran Hoekstra, bölgesel konuların önemli yer teşkil ettiğini belirtti.

Hoekstra, toplantı çıkışında Anıtkabir'i ziyaret etmeyi beklediğini kaydetti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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