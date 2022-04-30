Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'da Simon Bolivar'ın mozolesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'da Simon Bolivar'ın mozolesini ziyaret etti

30.04.2022 05:17
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'da Simon Bolivar'ın mozolesini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Simon Bolivar'ın mozolesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Simon Bolivar'ın mozolesini ziyaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın eşlik ettiği Çavuşoğlu, 6 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi, "Kurtarıcı (Libertador)" diye anılan Bolivar'ın mozolesine çelenk bıraktı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Çavuşoğlu, Bolivar özel defterini imzaladı.

Karakas'ta 24 Temmuz 1783'te doğan asker ve politikacı Bolivar, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde 17 Aralık 1830'da verem nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Simon Bolivar, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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