Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:11
Kaynak: DHA
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