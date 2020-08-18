Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela 'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:11

Kaynak: DHA

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