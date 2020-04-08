Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü
25 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza'nın yanı sıra gün içinde Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:55 Kaynak: İHA
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