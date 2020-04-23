Bakan Çavuşoğlu, video konferans ile koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansla bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretti.

Bakan Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu devretme geleneğini, Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansla bağlanarak sürdürdü.

Büyükelçilerle video konferansla toplantı yapan Çavuşoğlu, bu sırada Antalya'ya da bağlanarak makamını şehit çocuğu Nazilli'ye temsili olarak bıraktı.

Çavuşoğlu, 3 gündür büyükelçilerle gruplar halinde toplantı yaptıklarını, bugün de bu toplantıları batı Afrika grubu büyükelçileriyle gerçekleştirdiklerini aktardı. Makamını temsili olarak devreden Bakan Çavuşoğlu, "Bakanlık koltuğunu 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin oğluna devretmenin gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığına temsili olarak oturan Taha Göktürk Nazilli de mutlu olduğunu belirtti.

Nazilli, "Bu en güzel günde sizinle konuştuğum için çok mutluyum. Bugünü Atatürk biz çocuklara armağan etti. Bugün Meclisimizin de 100. kuruluş yıl dönümü. Mutluyuz, gururluyuz. Bugün dışarı çıkamıyoruz ama evde bayramı coşkuyla kutlayacağız. Saat 21.00'de balkona çıkacağız elimizde bayraklarla, büyükelçilerim umarım siz de iyisinizdir." diye konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı görüşmede, Dışişleri Bakanlığı makamına temsilen oturan Nazilli, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın nerede olduğunu sordu. Ekranda Kıran'ı ve yanındakileri gören Nazilli'nin sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulunması toplantıya katılanları gülümsetti.

Nazilli, büyükelçilere, Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde "Oradaki çocukların böyle bir bayramı var mı?", " Türkiye'yi özlüyor musunuz?", "Oradaki vatandaşlarımızda buraya gelebiliyorlar mı?", "O bölgelerde korona hastalığı var mı?" gibi sorular yöneltti.

Büyükelçiler de sırayla bu soruları yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu ise makamı devrinin ardından şöyle konuştu:

"Girişimci ve insani dış politikamızı bugüne kadar etkin bir şekilde tüm dünyada yürüttük. Özellikle bugün Afrika kıtasında girişimci, insani dış politikamız çok yer buldu. Bu politikamızı başarılı bir şekilde sahadan yürüten büyükelçilerimiz hatta. Sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Ankara'da bakan yardımcılarımız da hatta. Hepimiz bugün Dışişleri Bakanı olarak sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Bugün gururla bakanlığı size devrediyorum. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. İşimiz kolay değil. Vatan ve millet aşkıyla sizlerin talimatıyla bizler çalışmaya devam edeceğiz."

Taha Göktürk Nazilli, görüşme sonunda büyükelçilere sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti ve "Evde kalalım hayat eve sığar." ifadesini kullandı.