Bakan Çavuşoğlu, video konferans yoluyla DEİK üyelerine konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, video konferans yoluyla DEİK üyelerine konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, video konferans yoluyla DEİK üyelerine konuştu Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin sergilediği uluslararası dayanışmanın dünyada çok olumlu karşılandığını belirterek, "Bu zor dönemde sergilediğimiz güçlü dayanışma, dünyada güçlü ve güvenilir Türkiye algısını pekiştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, video konferans yoluyla DEİK üyelerine konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin sergilediği uluslararası dayanışmanın dünyada çok olumlu karşılandığını belirterek, "Bu zor dönemde sergilediğimiz güçlü dayanışma, dünyada güçlü ve güvenilir Türkiye algısını pekiştirdi." dedi.

Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda konuştu.

DEİK mensuplarına hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'a daveti için teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, dünyanın içinden geçtiği zor döneme işaret ederek, pandeminin hayatın her alanında hissedilen olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Uluslararası anlamda eşi benzeri görülmemiş bir krizden geçildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'de ve yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için taziyelerini sundu.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için düzenlenen uçuşlar olduğunu anımsatarak, yaşamını yitiren vatandaşların cenazesini de Türkiye'ye getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomilerde kaçınılmaz olarak ciddi tahribata yol açtığını kaydeden Çavuşoğlu, bunu da en iyi hisseden kesimin iş dünyası olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, pandemi krizinin 2008'deki ekonomik krizden daha ciddi sonuçlara yol açtığının altını çizerek, Dünya Ticaret Örgütünün bu yıl küresel ekonominin yüzde 2,5-9, küresel ticaret hacminin ise yüzde 13-32 oranında küçüleceği tahmininde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD gibi büyük ekonomilerin de Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik zararlarla mücadele edeceği değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "Hedefimiz, sizlerin ve ülkemizin bu süreçten en az zararla çıkmasıdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha önce karşılaşılan zorluklardan güçlenerek çıktıklarına işaret ederek, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet-millet dayanışmasıyla bu krizi fırsata çevirecek ekonomik adımları attıklarına değindi.

Çok taraflı ticaret sisteminin önemi

Bu süreçte serbest ticareti kesintisiz sürdürmenin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok taraflı ticaret sistemine desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, tedarik zinciri ve kargo trafiğinin gereksiz yere engellenmemesi için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, Birleşmiş Milletler (BM), G-20, MIKTA (Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya) Grubu ve Uluslararası Koordinasyon Grubu gibi çok taraflı platformlarda bu yönde kararlar alınmasına öncülük ettiklerini anlattı.

Pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde turizmin taşıdığı önemin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin mevcut durumda uluslararası turizmden azami payı alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yakın diyalog halinde olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı telefon görüşmeleriyle turizmde iş birliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de en kısa sürede video konferansla turizm konusunu ele almak üzere sözleştikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, diğer ülkelerle temas halinde olduklarını dile getirdi.

Yurt dışı misyonların Türk yatırımcılara desteği

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışı misyonlarının bulunduğu ülkelerdeki Türk yatırımcı ve girişimcilerine her türlü desteği verdiğini kaydederek, Bakanlık bünyesindeki tüm büyükelçi ve başkonsoloslara bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırmaları yönünde gerekli hatırlatmaları yaptıklarını bildirdi.

AB ile gümrük birliği güncellemesi ve vize serbestisi gibi konulara duyulan ihtiyacın daha da artmasını beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerekse kendinin AB'li muhataplarıyla bu konuyu görüştüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, gelecek döneme ilişkin strateji belirlemeleri gerektiğine değinerek, "Kovid-19 sonrası dönem eskisiyle aynı olmayacak ve bu yeni dünyaya kendimizi adapte etmemiz lazım. Güç dengelerinde ve merkezlerinde ekonomik ve ticari ilişkilerde, çok taraflı uluslararası sistemde değişiklikler kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-Çin ticaret savaşları gibi faktörlerin küresel tedarik zincirlerinde baskı oluşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, pandemiye dünyanın tüm bu olumsuz şartlar altında girdiğini anımsattı.

Salgın sonrası riskler

Bakan Çavuşoğlu, salgın sonrası dönemde üretimin sadece belirli bölgelere yoğunlaşma ihtimalinin ciddi riskler barındırdığına işaret ederek, birçok ülke ve devlet için maliyet kadar, tedarik kaynağının yakın coğrafyalarda yer almasının önemli hale geldiğini gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin yakın coğrafyalardaki tedarik zincirlerine entegre olmasının öncelikli olarak benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, gelecek süreçte yeni yatırımlar çekmek için de DEİK ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, krizin beraberinde fırsatlar da getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çin'e yönelik farklı yaklaşımların üretim sektöründe, İtalya, İspanya ve Fransa'nın aldığı ağır darbelerin turizm sektöründe açtığı yeni alanları değerlendirmeliyiz. Bu ülkelerin bu hale gelmesini ya da Çin'in başka türlü sorgulanmasını arzu ettiğimizden söylemiyoruz ama bunlar elimizde olmayan gelişmeler. Dolayısıyla bizim de bunları olumlu anlamda değerlendirmemiz lazım."

"Girişimci ve İnsani Dış Politika"

Türkiye'nin "Girişimci ve İnsani Dış Politika" inisiyatifine vurgu yapan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs diplomasisinin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazlası bu süreçte Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu da ülkemize olan güvenin göstergesidir. Bunlardan 80'ine destekte bulunduk. Bu zor dönemde sergilediğimiz güçlü dayanışma, dünyada güçlü ve güvenilir Türkiye algısını pekiştirdi."

Bakan Çavuşoğlu, Batı ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik dezenformasyonun neden olduğu yanlış algıların da kırılmaya başladığının altını çizerek, "İlk defa ülkemizle ilgili basında bu kadar olumlu haber çıktı. Tüm bunlarla her şey çözüldü demiyoruz ama olumlu bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Salgının kontrol altına alınmasıyla Türkiye ekonomisinin hızlı şekilde toparlanacağına olan inancını ifade eden Çavuşoğlu, gelecek dönemde kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin öneminin daha da artacağını sözlerine ekledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:36 Kaynak: AA


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