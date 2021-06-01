Bakan Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

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