Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır" denildi.Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran'da kalkışından hemen sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili Ukraynalı mevkidaşı Vaydm Prystaiko'yu telefonla arayarak taziye mesajı iletti.


Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi

Son Dakika Haberleri
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
18:34 Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Son Dakika Haber
18:28 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika Haber
18:22 Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:22 Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:40:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]