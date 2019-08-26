Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu yarın Minsk'i ziyaret edecek
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Bakan Çavuşoğlu yarın Minsk'i ziyaret edecek

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in davetine icabetle Minsk'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu yarın Minsk'i ziyaret edecek, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in davetine icabetle Minsk'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.


Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey'in davetine icabetle 27-28 Ağustos tarihlerinde Minsk'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek olan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşıyla da görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu'nun Minsk'te Türk iş adamlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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