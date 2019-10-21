Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı...
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Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak."
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