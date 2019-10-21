Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı...
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı...

Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı...

8 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak."

Vladimir Putin, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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