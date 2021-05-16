Bakan Çavuşoğlu: Yaşanan vahşetin tek sorumlusu İsrail - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi toplantısında yaşanan vahşetin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladık. Filistinli kardeşlerimizin korunması için uluslararası platformlardaki tüm çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de girişimleriyle Dışişleri Bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen 'Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Çavuşoğlu toplantıda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, mevcut gerilimin ve can kayıplarının tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı.