Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolsoluğunun açılışına video mesajıyla katıldı - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolsoluğunun açılışına video mesajıyla katıldı BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine videolu mesaj ile katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bugün Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi. Çavuşoğlu daha sonra Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da videolu mesajı ile açılışa katıldı.