Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da

- Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da YENİ PAZAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi. Temaslarına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar'dayız. İlk olarak Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Son Dakika

Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu

Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi

Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu

Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü

Karısını bıçakla göğsünde yaralayarak öldüren kocadan şaşırtan savunma: Cinler yüzünden oldu, pişmanım

Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı

İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor