Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gitti

Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gitti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gitti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:19 Kaynak: AA

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