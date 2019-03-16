Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gitti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda
'ya gitti.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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