Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gitti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:30
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