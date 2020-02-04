Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güçlü bir NATO üyesi ve önemli bir Avrupa ekonomisi olan Türkiye'nin, Asya kıtasıyla ilişkileri güçlendirmesinde bir çelişki olmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

19'uncu yüzyılın Avrupa yüzyılı olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, 20'nci yüzyılda ise ibrenin Kuzey Amerika'ya döndüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, halihazırdaki tüm verilerin, 21'inci yüzyılın "Asya asrı" olacağına işaret ettiğini vurgulayarak, "Asya bir kez daha dünyanın ekonomik ağırlık merkezi olacak." şeklinde konuştu.

Gelecek 10 yılda küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisini Asya'nın sağlayacağına değinen Çavuşoğlu, gelecek 15 yıl içinde dünyanın en büyük beş ekonomisinden dördünün muhtemelen Asya'da olacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Asya'nın 2030'a kadar küresel ekonomik üretimin yarısından fazlasına katkıda bulunan bir ekonomik güç merkezi olacağına dikkati çekerek, bu durumun beraberinde getirdiği kriz ve sınamalara işaret etti.

Bunlar arasında terörizm, düzensiz göç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel husumetlerin öne çıktığını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye, ara buluculuk konusundaki tecrübesi ve çok taraflılığa verdiği önem doğrultusunda, bu sınamaların aşılmasına katkı sağlıyor, sağlayacak." ifadesini kullandı.

"Hem Avrupa'nın hem Asya'nın parçasıyız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin en doğudaki Avrupalı ve en batıdaki Asyalı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir NATO üyesi ve önemli bir Avrupa ekonomisi olarak Asya'yla ilişkilerimizi güçlendirmekte bir çelişki görmüyoruz. Esasen, Batılı kimliğimiz Asya'daki varlığımızı; Asya ile aramızdaki güçlü tarihi ve kültürel bağlar da Batı'daki mevcudiyetimizi güçlendiriyor. Doğu'yu ve Batı'yı meczeden zengin kültürümüz, beşeri ilişkilerimiz ve tarihi mirasımızla hem Avrupa'nın hem Asya'nın önemli bir parçasıyız."

Asya ülkeleriyle gerek ikili düzeyde gerek bölgesel platformlarda güçlü ilişkiler kurduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Asya'da 30 büyükelçiliğimiz ve 22 başkonsolosluğumuz mevcut. Kısa süre içinde Herat'ta yeni bir başkonsolosluk açacağız. Tüm Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinde büyükelçiliklerimiz mevcut." dedi.

Çavuşoğlu, bu güçlü ilişkilere rağmen, yoğun dış politika gündemleri içinde Asya'yı zaman zaman ihmal ettiklerini söyleyerek, "Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geçen yıl yine bu salonda duyurduğum Yeniden Asya girişimiyle bölgeyle ilişkilerimizi canlandırmayı kararlaştırdık." şeklinde konuştu.

"Önemli bir aktör olmayı arzu ediyoruz"

Uzun vadeli bir proje ortaya koyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mümkün olan her alanda karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde somut iş birliği planları ve projeler geliştirmek istiyoruz. Asya'nın yükselişine katkı sağlamayı, bu sıçramada önemli bir aktör olmayı arzu ediyoruz. Geniş bir yelpazede, kazan-kazan anlayışıyla önceliklerimizi gözden geçireceğiz. Bu çerçevede, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ülke olarak bölgesel bağlantı hatlarının güçlendirilmesine çalışacağız. Bu konuda esasen önemli bir aktörüz."

Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden uzanan enerji ve yol hatları, Çin'den gelen yük treni, Marmaray, üçüncü köprü, yeni havalimanı gibi mega projelerin kıtanın Batı ile bağlantısı konusunda hayati rol oynadığını aktardı.

Kanal İstanbul'la da Karadeniz'e ulaşımda tarihi bir adım atacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Büyüme ve refahın ön şartı olan bölgesel istikrar ve güvenlik için azami gayret göstereceğiz." dedi.

Çin'de koronavirüs salgını

Çavuşoğlu, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle bir kez daha gördük. Haritada uzak görünse de Türkiye Vuhan'a sağlık malzemesi desteği götüren ender ülkelerden biri oldu. Ben de Çinli mevkidaşım Wang Yi'yle görüşerek destek ve dayanışma mesajlarımızı ilettim."

Yeniden Asya inisiyatifi kapsamında bu kıtaya bütüncül bir anlayışla yaklaşacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgeyi, doğu, batı, güneydoğu gibi yapay ayrımlar üzerinden değerlendirmeyeceğiz. Bununla birlikte, tabiatıyla farklı bölgelerdeki ekonomik ve kültürel farklılıkları göz önünde bulunduracağız. Yeniden Asya girişimini hayata geçirmek amacıyla, ilgili tüm bakanlıklar ve kurumlar ile akademi, iş dünyası ve sivil toplumu kapsayacak üst düzey bir uygulama mekanizması tesis ettik. Türkiye, güçlü ekonomisi, dinamik nüfusu, insanının girişimci ruhu ve Batı'daki güçlü konumuyla, 'Yeniden Asya' girişimiyle Asya'ya ve Asyalı ortaklarına önemli fırsatlar sunacak. Türkiye ve Asya birlikte yükselmeye devam edecek."

(Bitti)