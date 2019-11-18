Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"(İHA)

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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