Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Ypg/pkk Hala Münbiç'in İçinde, Münbiç'ten Çekilmesi Gerekiyor.

Bakan Çavuşoğlu: "Ypg/pkk Hala Münbiç'in İçinde, Münbiç'ten Çekilmesi Gerekiyor.

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "YPG/PKK hala Münbiç'in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor.

Bakan Çavuşoğlu:
Bakan Çavuşoğlu: "YPG/ PKK hala Münbiç'in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor. ABD bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tutuyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Münbiç, Güncel
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