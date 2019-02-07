Bakan Çavuşoğlu: "Ypg/pkk Hala Münbiç'in İçinde, Münbiç'ten Çekilmesi Gerekiyor.
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "YPG/PKK hala Münbiç'in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor.
Bakan Çavuşoğlu: "YPG/ PKK
hala Münbiç
'in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor. ABD
bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tutuyor"
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:12 Kaynak: AA
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