Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti" -"Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi.

Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"

-"Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor"

-"11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk"

-"20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz"

-" Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü"

- "Koronavirüs ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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