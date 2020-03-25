Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"

-"Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor"

-"11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk"

-"20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz"

-" Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü"

- "Koronavirüs ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.