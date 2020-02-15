Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü - Son Dakika

Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoülu Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Bakan Çavuşoülu Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü

Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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