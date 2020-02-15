Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü - Son Dakika

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Bakan çavuşoülu ukrayna eski devlet başkanı petro poroşenko ile görüştü
6 saat önce
Bakan Çavuşoülu Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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