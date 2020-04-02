Bakan Çiftçi, video konferans ile çalışmaları anlattı - Son Dakika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, video konferans yoluyla görüştüğü meclis üyelerine korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



Nisan ayı meclis toplantısının iptal edilmesi nedeniyle Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, video konferans yoluyla görüştüğü meclis üyelerine korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler katardı. Meclis üyelerinin öneri ve taleplerini not alan Başkan Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında süreci başından beri çok yakından takip ettiklerini, dezenfekte ekibi kurarak halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda hemen dezenfekte çalışmasına başladıkları söyledi. Bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda tüm etkinlikleri iptal ettiklerini eğitim, spor, kurs gibi tüm faaliyetlere ara verdikleri anlatan Başkan Çiftçi, "Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeleri tebliğ ederek, uygulanması noktasında denetimlerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Pazarda hijyen denetimleri ve üç metre kuralının takibini yapıyoruz. İş yerlerinde fiyat artışı başta olmak üzere gramaj, hijyen ve diğer kurallarla ilgili denetimlerimizi daha da artırdık. Dezenfekte ekibimizin sayısını artırdık. Üç vardiya çalışan ekibimiz halkımızın yoğun olarak kullandığı alanları her gün düzenli olarak 7/24 dezenfekte ediyor. Ana caddelerimiz ve bu cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflarımızla birlikte ilçemizdeki sokakların da dezenfektesini yapıyoruz" dedi.



Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlarla ilgili genelgesi sonrası kurdukları 60 kişilik 'Vefa Destek Ekibi'nin de 7 gün 24 hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. - KOCAELİ