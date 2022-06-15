Bakan: Çin'in Ekosistemi 2012'den Bu Yana Büyük Ölçüde İyileşti - Son Dakika
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Bakan: Çin'in Ekosistemi 2012'den Bu Yana Büyük Ölçüde İyileşti

15.06.2022 17:06
Bakan: Çin'in Ekosistemi 2012'den Bu Yana Büyük Ölçüde İyileşti

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, ülkenin çevresel yönetişim konusundaki çabaları sayesinde 2012'den bu yana Çin'de ekosistemin kalitesi ve istikrarında önemli bir iyileşme görüldüğünü söyledi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, ülkenin çevresel yönetişim konusundaki çabaları sayesinde 2012'den bu yana Çin'de ekosistemin kalitesi ve istikrarında önemli bir iyileşme görüldüğünü söyledi. Aynı zamanda Çin Çevre ve Kalkınma Uluslararası İşbirliği Konseyi'nin İcra Başkan Yardımcısı olan Huang, bu açıklamaları konseyin 2022 yıllık genel toplantısının açılış töreninde yaptı.

Huang, 2021'de, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan Çin'deki ortalama PM2.5 yoğunluğunun, il düzeyi ve üzerindeki şehirlerde metreküp başına 30 mikrograma düştüğünü, hem PM2.5 hem de ozon yoğunluğunun iki yıl üst üste düşüş kaydettiğini söyledi. Huang, Yangtze Nehri'nin ana akışındaki su kalitesinin de iki yıl üst üste Sınıf II veya daha iyisine (Sınıf I'den Sınıf III'e kadar iyi kalite anlamına geliyor) ulaşırken, aynı dönemde Bohai Denizi'ne akan nehirlerde Sınıf V (düşük kaliteli) su tespit edilmediğini belirtti. Huang, Çin'in ekolojiye, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya öncelik veren yüksek kaliteli bir kalkınma yolunu şaşmaz bir şekilde izleyeceğini belirterek, ülkenin kirlilik kontrolü, ekolojik koruma ve iklim değişikliğine yönelik müdahalesini koordine edeceğini de sözlerine ekledi.

Huang, Çin'in büyük biyoçeşitliliği koruma projeleri için 10 yıllık bir plan uygulayacağını ve küresel çevre yönetiminde önemli bir rol oynayacağını söyledi. 1992'de üst düzey bir uluslararası danışma organı olarak kurulan konsey, Çin'in kalkınma felsefesi ve modelindeki değişimlere hem tanık oldu hem de içinde yer aldı. Konsey ayrıca Çin ve uluslararası toplum arasında çevre ve kalkınma konusunda bir köprü kurdu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan: Çin'in Ekosistemi 2012'den Bu Yana Büyük Ölçüde İyileşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan: Çin'in Ekosistemi 2012'den Bu Yana Büyük Ölçüde İyileşti - Son Dakika
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