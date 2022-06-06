Bakan: Çinli Şirketlerin Geçen 10 Yılda Bilim ve Teknoloji Yatırımları Artış Kaydetti

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çinli işletmelerin bilim ve teknolojiye yatırımları son on yılda artmaya devam etti. Bakan Wang, düzenlediği basın toplantısında, işletmelerin bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımın ülkenin toplam araştırma ve geliştirme yatırımının yüzde 76'sından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Wang, Çin'de on yıldan uzun bir zaman önce 49.000 olan yüksek teknoloji şirketlerinin sayısının 2021'de 330.000'e yükseldiğini ve söz konusu şirketlerin araştırma ve geliştirme yatırımlarının Çinli şirketlerin tamamının bu alandaki toplam yatırımlarının yüzde 70'ini oluşturduğunu söyledi. 2012 yılında 800 milyar yuan (yaklaşık 120 milyar ABD doları) vergi ödeyen ülkenin yüksek teknoloji şirketlerinin 2021'de bu rakamı 2,3 trilyon yuana çıkardığını söyleyen Wang, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon tahtası ve Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda yüksek teknoloji şirketlerinin sayısının listelenen tüm şirketlerin yüzde 90'ını aştığını da sözlerine ekledi.