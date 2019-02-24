Son Dakika Haberleri: Bakan'dan Derbi İçin 'Centilmenlik' Çağrısı

Bakan'dan Derbi İçin 'Centilmenlik' Çağrısı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada hem de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, "İyi olan, daha güzel oynayan kazansın" dedi.

Bakan'dan Derbi İçin 'Centilmenlik' Çağrısı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada hem de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, "İyi olan, daha güzel oynayan kazansın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı bir televizyon programında yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada ham de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, taraflara Fair-Play çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin; tatlı bir rekabet, centilmence olduğu müddetçe hem kalite adına hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem tribünlerin arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik ruhunun hem sahada hem tribünde olmasını temenni ediyorum ve iyi olan, daha güzel oynayan kazansın diyorum."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:06 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Mehmet Kasapoğlu, Spor
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