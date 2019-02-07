Bakan'dan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti
22 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, dün sabah vefat eden Talat Terim'in cenazesine katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak için Adana
'ya geldi. Bakan Kasapoğlu önce kentteki bir otelde taziye dileklerini kabul eden Fatih Terim'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ı ziyaret etti. Adana Valiliği
'nde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş'la bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu, buradan öğle namazını müteakip defnedilecek olan Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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