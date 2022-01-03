Bakan Yanık: 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı çocukların korunması ve bakımlarının sağlanmasına yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 2022'de 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerini hizmete alacaklarını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların korunmasının ve sağlıklı gelişimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, devlet korumasındaki çocuklara sunulan koruma ve bakım hizmetlerinin aile sıcaklığını hissettirmek amacıyla son yıllarda aile odaklı yürütüldüğünü kaydetti. Çocuk koruma sisteminin, başlangıçtan bu yana dönüşüm geçirdiğini anımsatan Yanık, birçok çocuğun bir arada yaşadığı koğuş tipi yapılar yerine ev tipi hizmet modeline geçildiğini anlattı.

Devlet korumasına alınan çocuklara çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde hizmet sunulduğunu kaydeden Bakan Yanık, çocuk evlerinin 0-18 yaş aralığındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı hizmet birimleri olduğunu ve ülke genelindeki 1193 çocuk evinde toplam 5 bin 653 çocuğa hizmet verildiğini aktardı. Çocuk evleri sitelerinin ise bir yerleşkede birden fazla ev tipi sosyal hizmet birimi olarak yapılandırıldığını belirten Yanık, 112 çocuk evleri sitesinde toplam 6 bin 153 çocuğun hizmet aldığını vurguladı.Çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yatırım programında yeni çocuk evleri inşasının planlandığını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

" Ordu'da 30 kapasiteli 1 çocuk destek merkezimizi, Aksaray, Şanlıurfa ve Hatay'da 50'şer, İzmir'de de 60 kapasiteli çocuk evleri sitemizi, ayrıca 38 çocuk evimizi hizmete sunacağız. Böylece 2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız. Çocuklarımızın kendilerini aile ortamında hissedecekleri kuruluşlarımızda uzman personelimizle onlara kucak açıyoruz. Koruma ve bakım hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle onların hayata sağlıklı şekilde hazırlanabilmeleri için çalışıyoruz."