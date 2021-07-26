Bakan Derya Yanık: "Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'deki sel felaketi sonrası hükümetin vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.

Hükümetin ihtiyaç anında vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yanık, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.