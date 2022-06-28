Bakan Derya Yanık: "Bölgenin Kaderi, Sonuç İtibariyle Karadeniz Bölgemiz Çok Yağış Alan Oldukça Meşakkatli Bir Coğrafya" - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık: "Bölgenin Kaderi, Sonuç İtibariyle Karadeniz Bölgemiz Çok Yağış Alan Oldukça Meşakkatli Bir Coğrafya"

28.06.2022 17:24
Bakan Derya Yanık: "Bölgenin Kaderi, Sonuç İtibariyle Karadeniz Bölgemiz Çok Yağış Alan Oldukça Meşakkatli Bir Coğrafya"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te yaptığı açıklamada Karadeniz’deki sel felaketi için, "Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık” dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki sel felaketi için, "Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık" dedi.

Karabük Valiliğinde bugün bilgi alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık basın mensuplarına da açıklama yaptı. Bakan yanık şunları söyledi:

"Birkaç gündür Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerimizde ve bazı ilçelerde, köylerde bir yoğun yağış durumuyla karşı karşıyayız. Geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun, o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu ana kadar yaşamadık, inşallah yaşamayız da ama birkaç gün daha bu sürecin devam edeceğini meteoroloji, bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

"Tabii ki bir doğal afet, vatandaşlarımızın bunun sonuçlarından etkilenmemesi, zarar görmemesi en azından kısa bir sürede olsa bir ızdırap duymaması mümkün değil. Ama biz hükümet olarak, devlet olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ilgili tüm bakanlıklarımızla konunun takipçisiyiz, meseleye vaziyet etme noktasında hiçbir sıkıntımız yok ve yakın takiple inşallah hızlıca bu sıkıntıları gidereceğiz."

"BÖLGENİN KADERİ"

"Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık. Bu anlamda bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var ve diğer AFAD koordinasyonunda AFAD'ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Derya Yanık: 'Bölgenin Kaderi, Sonuç İtibariyle Karadeniz Bölgemiz Çok Yağış Alan Oldukça Meşakkatli Bir Coğrafya' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık: "Bölgenin Kaderi, Sonuç İtibariyle Karadeniz Bölgemiz Çok Yağış Alan Oldukça Meşakkatli Bir Coğrafya" - Son Dakika
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