Bakan Derya Yanık, İİT 8.Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansına katılacak - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı için 7-8 Temmuz tarihlerinde Mısır'da olacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katılacağı konferans, bu yıl "Koronavirüs Salgını Ortamında Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Kazanımların Korunması" temasıyla gerçekleştirilecek.

Bugünkü temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek olan Bakan Yanık'ın ayrıca Afganistan, Filistin, Burkina Faso, Libya, Senegal ve Somali olmak üzere 6 ülkeden mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Yanık, yarın da Bakanlar Konferansı'nın ana oturumuna katılacak.

Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde her 2 yılda bir İİT üyesi bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın 2006 ve 2016 yıllarındaki konferanslar Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşmişti. - ANKARA