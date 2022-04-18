Bakan Derya Yanık Kütahya'da - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık Kütahya'da

18.04.2022 17:36
Bakan Derya Yanık Kütahya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak üzere Kütahya'ya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak üzere Kütahya'ya geldi.

İlk ziyaretini Kütahya Valiliğine gerçekleştiren Derya Yanık'ı Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve bazı kurum müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Bakan Yanık'a Vali Ali Çelik tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Derya Yanık'ın valilik ziyaretinin ardından Kütahya Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Yanık, Belediye Başkanı Alim Işık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Bakan Yanık'a Kütahya yöresine ait zeybek kıyafetler ile karşılanırken çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu.

Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

(Hüseyin Can Aksu/İHA)

Bakan Derya Yanık Kütahya'da
Bakan Derya Yanık Kütahya'da
Bakan Derya Yanık Kütahya'da
Bakan Derya Yanık Kütahya'da
Bakan Derya Yanık Kütahya'da

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Kaynak: İHA

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