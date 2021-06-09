Bakan Derya Yanık Şanlıurfa'da - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Şanlıurfa GAP Havalimanında Vali Abdullah Erin ve il protokolü tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, karşılamanın ardından Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Yanık, Valilik Şeref Defterini imzalarken, uzun bir aradan sonra özleyerek Şanlıurfa'ya geldiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik Şeref Defterini imzalamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, açıklamalarının ardından Vali Erin tarafından makamda ağırlandı. Burada Vali Erin'den ilin genel durumu hakkında kısa bir brifing alan Bakan Yanık'a yağlıboya Şanlıurfa tablosu ve Şanlıurfalı kadınların yaptığı sedef işlemeli sandık hediye edildi.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yanık, kadın kooperatifçiliği için bugün Şanlıurfa'da olduklarını hatırlatarak, kadınların el emeklerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yanık, öğleden sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapılacak olan Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programına katılacak. (210)