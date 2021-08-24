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Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi - Son Dakika

Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi

24.08.2021 10:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beş nakdi sosyal yardım programı ile Ağustos ayına ilişkin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 93 milyon TL'lik ödeme bugün yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY),Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY)ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA 52,6 MİLYON TL DESTEK

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, "Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz" diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE 25,4 MİLYON TL DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLERE 11,3 MİLYON TL DESTEK

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 3,6 MİLYON TL DESTEK

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3,6 milyon TL destekte bulunacağız" şeklinde konuştu.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi

Türk Lirası, Derya Yanık, Vefat, Asker, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi - Son Dakika Ekonomi


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