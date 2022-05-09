Bakan Derya Yanık'tan Anneler Günü'nde Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık'tan Anneler Günü'nde Anlamlı Ziyaret

09.05.2022 08:13
Bakan Derya Yanık'tan Anneler Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Bakan Yanık, Şehit Özgür Gençer'in Annesi Zennuriye Gençer ve 75. Yıl Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü'nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit olan Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i evinde ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki annelerle bir araya geldi.

Evli ve 2 çocuk babası Özgür Gençer, 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananları televizyondan öğrendikten sonra evden çıkarak abisi Şenol Gençer ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitmişti. Özgür Gençer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba nedeniyle şehit olurken, abisi Şenol Gençer ise yaralandı.

"Şehit Ailelerimiz, Bizim En Değerlilerimizdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit annesi Zennuriye Gençer'i Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Bakan Yanık, yaptığı ziyarette anne Gençer'in Anneler Günü'nü kutlayarak "Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim en değerlilerimizdir. Biz sadece Bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Özgür Gençer gibi ülkemizin bağımsızlığını savunurken şehit olan tüm kahraman evlatlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde en büyük fedakarlığı gösteren şehit annelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

Bakan Derya Yanık, daha sonra 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Bakan Yanık, anneliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu belirterek, bütün annelerin gününü kutladı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Bakan Derya Yanık'tan Anneler Günü'nde Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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