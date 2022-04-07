Bakan Derya Yanık'tan, "Bakan Yanık 15 Temmuz sorusunu yanıtsız bıraktı" iddialarına sert yanıt - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık'tan, "Bakan Yanık 15 Temmuz sorusunu yanıtsız bıraktı" iddialarına sert yanıt

07.04.2022 12:26
Bakan Derya Yanık'tan, "Bakan Yanık 15 Temmuz sorusunu yanıtsız bıraktı" iddialarına sert yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bazı basın yayın organlarında çıkan 'Bakan Yanık 15 Temmuz şehit ve gazilere yapılan yardım miktarını açıklamadı' iddialarına karşı "Size rağmen, biz 'ettekraru ahsen velev kane yüzseksen' diyelim ve siz öğrenene kadar yılmadan tekrar edelim"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bazı basın yayın organlarında çıkan 'Bakan Yanık 15 Temmuz şehit ve gazilere yapılan yardım miktarını açıklamadı' iddialarına karşı "Size rağmen, biz 'ettekraru ahsen velev kane yüzseksen' diyelim ve siz öğrenene kadar yılmadan tekrar edelim" ifadelerini kullanarak yardım miktarını açıkladığı eski TV programlarının görüntülerini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bazı basın yayın organlarında yer alan 15 Temmuz şehit ve gazilerine yapılan yardım miktarını açıklamadığı yönünde yazılan haberlere yanıt verdi.

Daha önce bu miktarı açıkladığını belirten Bakan Yanık, "Bir kez yüce Meclisin huzurunda, defalarca ulusal kanallarda, yazılı basında ve sosyal medya hesaplarımızda ifade ettik. Buna rağmen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına yapılan bağış miktarını açıklamadığımızı iddia etmek için ya iletişimin tüm imkanlarından uzakta yaşamak ya da art niyetli olmak gerekir. Size rağmen, biz 'ettekraru ahsen velev kane yüzseksen' diyelim ve siz öğrenene kadar yılmadan tekrar edelim" ifadelerini kullanarak toplanan yardımların miktarını açıkladığı eski TV programlarının görüntülerini paylaştı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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