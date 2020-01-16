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Bakan Dönmez: "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz"
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