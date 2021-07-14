Bakan Dönmez: "15 Temmuz'da olanlara tiyatro deme zavallılığını göstermek şehit ve gazilerimizin hatıralarına dil uzatmaktır" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "15 Temmuz'da olanlara tiyatro deme zavallılığını göstermek şehit ve gazilerimizin hatıralarına dil uzatmaktır"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kendilerini eylem ve söylem noktasında marjinalleştirerek muhalefet yaptığını sanan küçük bir zümre dışında bütün olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermenin, bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerin aziz hatıralarına hayasız dil uzatmak olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık kampüsünde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"na katıldı. Bakan Dönmez'den önce konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan 15 Temmuz gazisi Mehmet Ayaz, darbe gecesi yaşadıklarını anlattığı esnada duygulandığı için konuşmasına devam edemedi. Bakan Dönmez konuşmasında, 15 Temmuz'un 5. Yıldönümünde şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad etmek ve o günlerin muhasebesini bir kez daha yapmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

Milletin egemenliğini boğmak, milletin emanet ettiği silahları yine millete doğrultan ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Devletten değil, okyanus ötesinden emir alan, ülkesini büyük bir felakete sürüklemek için gözlerini karartan bir güruhun neler yapabileceğine hep birlikte şahit olduk" dedi.

"Ülkemizi hem içeride hem de dışarıda zor durumda bırakmak için sürekli birileriyle ortaklaşa hareket ettiler"

Dün ya da bugün ortaya çıkan bir yapıdan söz etmediğini aktaran Bakan Dönmez, "Takiyyecilikle devletin kılcal damarlarına sızan, hukuku illegal işlerine kılıf yapan bir çeteden bahsediyoruz. Bu hastalıklı yapının mensupları, ülkemizi hem içeride hem de dışarıda zor durumda bırakmak için sürekli ya birileriyle ortaklaşa hareket ettiler ya da onların gönüllü taşeronu olmaktan çekinmediler" diye konuştu.

"15 Temmuz'da olanlara tiyatro deme zavallılığını göstermek şehit ve gazilerimizin hatıralarına dil uzatmaktır"

Bakan Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendini eylem ve söylem noktasında marjinalleştirerek muhalefet yaptığını sanan küçük bir zümre dışında bütün olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek; bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir. Bunlar için diyecek tek bir söz var, 'Kalpleri vardır, idrak etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler.'"

15 Temmuz gecesi her şeyin gözler önünde olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, "Kimlerin demokrasinin yanında saf tuttuğunu, kimlerin avuçlarını ovuşturduğunu gördük. Çok değil 20 sene öncesine kadar brifinglerle, balans ayarlarıyla hizaya getirilmek istenen millet iradesi, bu kez zor kullanılarak zapt-u rapt altına alınmaya çalışıldı" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz gecesi hedeflerine ulaşılsaydı Türkiye'nin tam bir kaos girdabına girmiş olacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Bütün demokratik kurum ve kuruluşlar lağvedilecekti. Hukuk askıya alınacak, pek çok kişi sorgusuz sualsiz tutuklanacaktı. Milyonlarca kişiye işkenceler yapılacaktı. Biz bu filmleri daha önce birçok kez gördük. Sıkıyönetim mahkemeleri olmayan suçları isnat ederek binlerce, yüz binlerce kişiyi belki de idam sehpalarına gönderecekti. Türkiye'nin tam bir açık hava hapishane döneceği bir 16 Temmuz sabahına uyanacaktık eğer Cumhurbaşkanımızın iradesi ve milletimizin cesareti olmasaydı" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi ağır bir buhranın içerisine sokmak isteyenler, milletimizin cesaret ve kahramanlığı karşısında ağır bir yenilgi aldı"

Mehmet Ayaz'ın tam konuşmadığını ama o gün destan yazan bir kişi olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Mehmet Ayaz, 'İnsan bir kez ölür, öleceksen adam gibi ölelim' diyen birisidir. Cumhurbaşkanımızın vakarlı duruşu bütün halkımıza büyük bir moral ve cesaret verdi. Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği bir cümle var; 'Lider taşın arkasına saklanırsa, halk dağın arkasına saklanır.' Cumhurbaşkanımız ilk canlı yayın bağlantısında halkımızı sokaklara, meydanlara, şehirlerimizin havaalanlarına davet ederken kendisi de her türlü tehdide rağmen halkla buluşacağını ifade etti.

O gece 81 milyon tek yürek olduk. Milli iradeye darbe vurmak isteyenlerin karşısına yekvücut çıktık. Türkiye'yi ağır bir buhranın içerisine sokmak isteyenler, milletimizin cesaret ve kahramanlığı karşısında ağır bir yenilgi aldı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara, meydanlara, havaalanlarına çıkan milyonlar, hakimiyetin belli bir zümreye değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kere daha haykırdı. Vesayet odaklarına geçit vermedi. Hainlerin karşısına büyük bir vakur ve şecaatle dikilen vatandaşlarımız, gözlerinin önünde binlerce kişinin yaralanmasına, şehit olmasına rağmen asla geri adım atmadı. O meşum geceyi parlak bir zafere dönüştüren işte bu sarsılmaz inanç ve tevekkül oldu."

"Bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve Milli Mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi"

Türk milletinin geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara karşı halkın, o gece iradesine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını aktaran Bakan Dönmez, "Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve Milli Mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen bir milletin evlatları olarak o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatan evlatlarının kahramanlığı ile yüzyıllık ulu çınarın, kökü mazide olan ati bir devletin nelere meydan okuduğunu, bir fiskeyle devrilemeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha gösterdi. 'Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Galip gelecek olan onun hesabıdır' Bizler bu ayete iman ettik. Göklerden gelen bir sese, kaderin üstünde bir kader olduğuna inandık her zaman. ve ilahi adalet yine haklıdan yana" ifadelerini kullandı.

"Asıl bin yıl sürecek olan, kıyamete kadar bu topraklarda dilden dile anlatılacak olan 15 Temmuz'dur"

Zamanında bin yıl süreceği iddia edilen korku rejimlerinin 4 yılda yerle bir olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, "Asıl bin yıl sürecek olan, kıyamete kadar bu topraklarda dilden dile anlatılacak olan 15 Temmuz'dur. O gece milletimizin yazdığı şanlı destandır. Bundan sonra bu işlere yeltenmeye kalkanlar 15 Temmuz'u akıllarından çıkartmayacaktır. ve herkes şunu iyi bilecek ki kadını erkeğiyle milyonlarca vatandaşımız vatan tehlikeye girdiğinde bu hayasızca akını göğsünü siper ederek durduracak" dedi.

"O gece nidaya yükselen salalarla arşı alayı titretti"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin sarsılmaz bir irade ortaya koyduğunu ve o geceye ruhunu üflediğini belirten Bakan Dönmez, "O gece nidaya yükselen salalarla arşı alayı titretti. Milyonlar gecenin karanlığına sel olup aktı. Yer yüzü Allah-u Ekber sedalarıyla yankılandı. Gecenin karanlığı iman ateşiyle aydınlandı. Allah o gece, halis bir niyetle vatanına, toprağına, ezanına, kutsallarına sahip çıkan herkesten razı olsun. Canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları kıyamete kadar Türk ve İslam yurdu yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Hem şehit yakınlarımızla hem de gazilerimizle onları sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek bir kişiyi ayarlayalım, isteklerini ivedi bir şekilde yerine getirelim" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasından önce, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için okutulan mevlidi dinledi ve öğlen namazı kıldı.

Ayrıca programda, Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 2. Başkanı Kaan Şimşek konuşmacı olarak katıldı.