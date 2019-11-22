Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış...
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: '2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış...

6 saat önce

Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır.

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır." - ANKARA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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