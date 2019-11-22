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Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
Bakan Dönmez: "2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır." - ANKARA
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