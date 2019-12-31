Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: '2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolaması tesisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne yaptığı ziyarette Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolaması tesisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne yaptığı ziyarette Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez: 2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Fatih Dönmez, Silivri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:01 Kaynak: AA
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