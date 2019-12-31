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Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolaması tesisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne yaptığı ziyarette Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle canlı bağlantı gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:01 Kaynak: AA
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