Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruz - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruz - Son Dakika

Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruz

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya'yla deniz yetki alanlarının mutabakatına yönelik anlaşmayı hatırlatarak, 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatacaklarını söyledi.

Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruz, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya'yla deniz yetki alanlarının mutabakatına yönelik anlaşmayı hatırlatarak, 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatacaklarını söyledi.

Bakan Dönmez, Ankara'da düzenlenen '4'üncü Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Ar-Ge buluşmalarında, strateji olarak üç temel bileşen üzerinde durduklarını, bunların kurumsallaşma, kültür ve katılımcılık olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, "Ar-Ge süreçleriyle ilgili tasarım, üretim ve markalaşma süreçlerini birlikte yürütmek zorundayız. 'TÜM' adını verdiğim bu süreçte hiçbir bileşen birbirinden bağımsız değil. Doğalgaz sektörümüzü bu anlamda başarılı bir örnek olarak gösterebiliriz" dedi.

'AB ÜLKELERİ DE TEK SAAT UYGULAMASINA GEÇECEKTİR'

Programdan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasının tasarruf değil, elektrik tüketimini artırdığı eleştirilerine ilişkin, 2 yıl önce bu uygulamaya geçtiklerini kaydetti. Bakan Dönmez, "Her yıl da ölçümleri yapıyoruz. Bu yılın ölçümleri henüz tamamlanmadı. Geçtiğimiz yıl verileri elimizde, yaklaşık 4 milyar kilowatt (kW) civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2,7 milyar lira civarında. Bir iki yıl içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri de tek saat uygulamasına geçecektir. Valiliklerimiz de ilin güneşlenme süresine bağlı olarak eğitim saatlerini ve çalışma saatlerini doğru, isabetli ayarladıkları takdirde, bu verimlilik daha da artacaktır. Bu konuda yetki de zaten valiliklerdedir" dedi.

'2020'NİN İLK AYLARINDA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Bakan Dönmez, Libya anlaşmasının BM tarafından onaylanmasından sonra petrol arama faaliyetlerine başlayacaklarını söyleyerek, "Libya'yla deniz yetki alanlarının mutabakatına yönelik bir anlaşma yapılmıştı. Meclisimizden geçti, Libya hükümetinde de onaylandı. Şu anda bunların BM'ye gönderilmesi ve tescil aşamasındayız. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yeni alanlarda Enerji Bakanlığı olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Öyle tahmin ediyorum ki, 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış oluruz" diye konuştu.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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