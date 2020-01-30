Bakan Dönmez: "2020 yılı itibariyle kamuda yüzde 40'lara varan bir enerji tasarrufunun mümkün... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Dönmez: '2020 yılı itibariyle kamuda yüzde 40'lara varan bir enerji tasarrufunun mümkün... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "2020 yılı itibariyle kamuda yüzde 40'lara varan bir enerji tasarrufunun mümkün...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. (2)

Bakan Dönmez: 2020 yılı itibariyle kamuda yüzde 40'lara varan bir enerji tasarrufunun mümkün...

Fatih Dönmez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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