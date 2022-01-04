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Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı - Son Dakika

Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

04.01.2022 12:36
Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen '2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner, Maden Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve davetliler katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, buradaki konuşmasında, koronavirüs salgını gölgesinde geçilen 2021 yılının enerji ve madencilik sektörü açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyledi. Dönmez, "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor. 2000 yılında maden ihracatımız 565 milyon dolardı. O senelerde milyar dolarlar seviyesine henüz gelememiştik. Bugün ise az önce de bahsettim yaklaşık 6 milyar dolara yaklaşan bir maden ihracat kalemine sahibiz. 20 yılda 10 kattan fazla bir artış yakaladık. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakaladık" dedi.'YENİ ÜLKELER EKLEDİK'Bakan Dönmez, maden ihracatı yapılan ülkelere yenilerini eklediklerini belirterek, "2021 yılında maden ihracatı yaptığımız ilk 10 ülke Çin, ABD, İspanya, Bulgaristan, Belçika, İtalya, Hindistan, İsveç, Almanya, Fransa oldu. Sadece bu kadarla sınırlı değil elbette. Bu sene portföyümüze yeni ülkeler ekledik. Endonezya, Özbekistan, Hong Kong, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkeleri ekledik. Çin yüzde 28, ABD yüzde 9,7, İspanya yüzde 5, Bulgaristan ve Belçika yüzde 4'lük oranla maden ihracatımızı en yoğun gerçekleştirdiğimiz ülkeler" diye konuştu.'BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME'Bakan Dönmez, en çok ihraç edilen ürünün 2 milyar 150 milyon dolar ile metalik cevherler ve grubu olduğunu anımsatarak, "Bir diğer sevindirici gelişme ise işlenmiş doğal taş ihracatı. Bu ürün de 1 milyar 283 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Endüstriyel mineraller de ilk defa milyar dolarlar seviyesini aşarak 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla listemizin üçüncü sırasında yer aldı. Bizler için sevindirici olan bir nokta ise ihraç ettiğimiz tüm maden kalemimizde oransal bir düşüş olması. Bu da şu anlama geliyor. Maden ihracatımız alt kalemlerde dengeli bir dağılım gösteriyor. Bir maden grubu ihracatın önemli bir kısmını domine edip diğerleri daha küçük yüzdelerle yer almıyor. Ürün çeşitliliğinin artırılması yönünden de bizler için önemli bir gelişme. En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz ise doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu" ifadesini kullandı.'ALTIN İLK SIRADA'Bakan Dönmez, 2021'de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık ise bir ithalat rakamını yakaladıklarını belirterek, "Bu ne anlama geliyor? 2017'den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik. Altın madenciliği önem verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Çünkü, Türkiye'de üretilen ürünler içinde, en fazla katma değer sağlayan ürünler arasında ilk sırada altın geliyor" dedi.

Bakan Dönmez ayrıca, Türkiye olarak uzun hedefler ortaya koyduklarını, 2053 ve 2071 vizyonlarını bugünden oluşturduklarını söyleyerek, "Kamu ve özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda ortaya koyacağı çalışmalar bizi güçlü bir şekilde daha da ileriye götürecek. Bakanlığımız sektörle güçlü bir iletişim halinde. Her zaman sektörümüzün yanında olduğumuzu ve destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Pandemiye rağmen üretimimiz çok iyi seviyelerde seyrediyor. Madencilik alanında yaptığımız çalışmaların semeresini kat kat alıyor ve bir sonraki sene artan bir ivmeyle daha fazla mesafe kat ediyoruz" diye konuştu.

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Fatih Dönmez, Cumhuriyet, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı - Son Dakika


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