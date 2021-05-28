Üye Girişi
Bakan Dönmez: "2023 hedefimiz 100 bin varil petrol" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "2023 hedefimiz 100 bin varil petrol"

28.05.2021 12:29

Bakan Dönmez: "2023 hedefimiz 100 bin varil petrol" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aydın'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da, "Geçtiğimiz yıl üretimimiz 51 bin 600 varildi petrolde.

Bakan Dönmez: "2023 hedefimiz 100 bin varil petrol"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aydın'da

AYDIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da, "Geçtiğimiz yıl üretimimiz 51 bin 600 varildi petrolde. Bu yıl ki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış olduk. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı 100 bin varile çıkarmak" dedi.

Bakan Dönmez, Aydın ziyareti kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılanan Dönmez, sonrasında valilik makamına geçerek Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolü ile görüştü.

"Hedefimiz 2023 yılında 100 bin varil petrol"

Bakan Dönmez valilik makamında yaptığı açıklamada, sözlerine merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak başladı. Bakan Dönmez açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız özellikle kara alanında yapmış olduğumuz, petrol, doğalgaz arama faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan keşifleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi Türkiye tarihinin en büyük keşfini, yine geçtiğimiz yıl dünya genelinde derin deniz aramalarında en büyük keşfi, 405 milyar metreküplük, hamd olsun açıklamıştık. Türkiye petrolleri sadece denizde arama üretim faaliyeti yapmıyor, uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermişti. Onların da meyvelerini hamd olsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya da, günlük 6 bin800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl üretimimizi 51 bin 600 varildi petrolde. Bu yıl ki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış olduk. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı 100 bin varile çıkarmak" açıklamasında bulundu.

"Mevcut sahalarda aramalarımız devam ediyor"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, mevcut karadaki sahalarda da arama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, yani mevcut karadaki sahaları kastediyorum. Tabii geçmişte aranmış ama bulunamadığı ifade edilerek, betonlanmış sahalara da talimatımızla son birkaç yıldır üzerinde özel olarak çalışıyorduk. Oradan da netice almaya başladık. Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var, "Arayanlar ancak bulur". İnşallah hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidro karbon zenginliklerini, bunun yanı sıra yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi bir amacımız misyonumuz var. Milli Enerji Maden Politikamızın ana temel unsurlarından birisi de yerlileştirme, yani yerli kaynakları yerli teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmamız gerekiyor. Onu da hep birlikte başaracağız" dedi.

Bakan Dönmez valilik programının ardından Aydın Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez toplantı sonrası AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve Jeotermal Enerji Santrali sonrasında Aydın'dan ayrılacak.

Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol

Fatih Dönmez, Enerji, Petrol, Aydın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Dönmez: '2023 hedefimiz 100 bin varil petrol' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler

Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi         
14:02
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor         
13:50
Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz         
13:18
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:06:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "2023 hedefimiz 100 bin varil petrol" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement