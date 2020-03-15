Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de - Son Dakika

Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de.

Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için 'Kanuni' adını verdikleri 3'üncü sondaj gemisini 31 Ocak'ta teslim alarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydettirdiklerini bildirdi. Geminin, seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki karasularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan 'Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle 'Kanuni' yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun."


Doğu Akdeniz, Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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