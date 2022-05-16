Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "Daha önce milletimizle müjdesini paylaştığımız 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye 'de olacak" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO ) ev sahipliğinde, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) toplantısına katıldı. Pendik 'te düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin kara ve denizde sürdürdüğü sondaj operasyonlarında yerlileştirme ve millileştirme hamleleriyle kat ettiği mesafe ile başarılı örnekler konuşuldu. Bakan Dönmez toplantı öncesinde sergi alanını gezerek, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

"BUGÜN ARTIK 'BİZ YAPAMAYIZ' KOMPLEKSİ BİTTİ"Toplantıda konuşan Bakan Dönmez, bugün artık sondaj, üretim ve deniz operasyonlarında yerli teknoloji ürünlerinin kullanıldığını ifade ederek, "Koca Yusuf adını verdiğimiz yerli kulemiz 5 bin metre derinliğe kadar inerek sondaj yapabiliyor. Bu süreç 2016'da başladı, 2021'de testleri tamamladık. Bu yıl da ilk defa Diyarbakır'daki sondajımızda kullanmaya başladık. Kulemizin milli sondaj yazılımını da tamamladık. Kendimize inandığımız ve güvendiğimizde neleri başarabileceğimizi gösteriyor. Bugün artık, 'Biz yapamayız' kompleksi bitti, geride kaldı. Artık önümüzde tek bir hedef var. O da, 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz' düşüncesi. Bu yaklaşımla hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"4'NCÜ SONDAJ GEMİMİZ 19 MAYIS GÜNÜ TÜRKİYE'DE "Karadeniz gazının kullanıma sunulmasıyla ilgili her gün yeni bir aşama kaydedildiğini belirten Bakan Fatih Dönmez "Daha önce ilk alevini yaktığımız Türkali-2 kuyusunda günlük 2,1 milyon metreküp, Türkali-1 kuyusunda ise günlük 1,7 milyon metreküp gaz üretimini test ettik. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp üretime çıkacağımızı gördük. Daha önce milletimizle müjdesini paylaştığımız 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. 4'üncü gemimiz, 7'nci jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Artık teknoloji olarak bundan daha üst seviyede bir gemi yok" diye konuştu.

"3 YILDA 138 MİLYON VARİL EŞDEĞERİ YENİ REZERV"

Sadece denizde değil, karada da yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz, 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik" dedi.

- İstanbul