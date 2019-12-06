Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında"
Son Dakika Politika Bakan Dönmez: '4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında" dedi.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında" dedi.


Fransa'nın başkenti Paris'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda enerjide inovasyon ve enerji güvenliği alanında yapılan çalışmaları üye ülkelerle paylaştıklarını belirten Bakan Dönmez, UEA'nın geleceği için görüş ve önerilerin iletildiğini aktardı.


Toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Özellikle bu son bir kaç yıldır Uluslararası Enerji Ajansı yeni bir vizyon belirledi. Bunun adını da ajansın genişlemesi ve modernizasyonu olarak adlandırdı. Bizde Türkiye olarak bunu destekliyoruz. Bildiğiniz gibi Uluslararası Enerji Ajansı OECD'nin altında kurulmuş otonom bir örgüt. 1970 yıllarda ama geldiğimiz bu günlerde sadece OECD üyeleri değil OECD dışındaki ülkeler de üye olmaya başladı. Çin, Hindistan, Kolombiya, Şili gibi ülkeler de bu sürece dahil oldu. Biz de bu süreci destekliyoruz. Çünkü hemen hemen dünyada üretilen ve tüketilen enerjinin yüzde 75'ini Uluslararası Enerji Ajansı'na üye ülkeler üretiyor ve tüketiyor. Bugün ki toplantı son derece faydalı geçti. 3 tema üzerinde duruldu. Enerji güvenliği konusu her zaman olduğu gibi gündemin değişmez gündem maddelerinden birisi, ikinci husus da temiz enerji, yenilenebilir enerji ve verimlilik konusu bunlar üzerinde de meslektaşlarımız, mevkidaşlarımız kendi görüşlerini ifade ettiler. Biz Türkiye'deki tecrübelerimizi deneyimlerimizi paylaştık. Özellikle arz güvenliği konusu tüm ülkeler için oldukça önemli" dedi.


"4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında"


Hazar Denizi'ndeki gaz sahalarından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya aktaracak TANAP projesi'ne değinen Sönmez, "Bugün değerli bakanlara TANAP'ın açılışından bahsettim. Çünkü güzel bölgesel bir işbirliği örneği olarak önümüzde duruyor. 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Hazar'dan çıkan doğal gaz artık Avrupa kapısında. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi cumhurbaşkanımızın nezaretinde bu açılışı yaptık. Artık gaz sınırda, önümüzdeki yılda tap bölümü yani Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya kadar olan bölümü açılmış olacak. Son derece faydalı geçiyor. Ayrıca bizim için sevindirici bir taraf da Uluslarası Enerji Ajansının Genel Direktörlüğü görevini bir soydaşımız bir vatandaşımız, Dr. Fatih Birol yapıyor. Onun da bu noktadaki çalışmalarını biz de taktirle izliyor ve destekliyoruz" dedi. - PARİS

Avrupa, Paris, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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