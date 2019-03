Bakan Dönmez: 5 Bin Metre Civarında Sondaj Derinliğine Ulaşmış Durumdayız (2)

KÖYLERE BİYOGAZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, köylere yönelik bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz.

KÖYLERE BİYOGAZ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, köylere yönelik bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı içme suyu, kanalizasyon ve asfaltlanan yolların açılış törenine katıldı. Küçükköy'deki düğün salonunda vatandaşlara seslenen Dönmez'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Niyazi İşlek eşlik etti.



Bakan Fatih Dönmez, daha önce köylerde ne yol ne su olduğunu, şimdi hepsinin olduğunu söyledi. Köylülerin şimdi kendilerine doğal gazı sorduğunu belirten Dönmez, kentlerdeki doğal gazı tamamladıktan sonra köylere de buna yönelik hizmet götüreceklerini aktardı. Dönmez, "Köyler için başka bir müjdemiz var. Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Orada elde ettiğiniz gazla ocağınızda tüp parası ödemeden pişirmiş olacaksınız. Sıcak su üretebilecek, tesisi büyük kurarsanız sobadan da kurtulma imkanınız var. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı. 'Bir an önce bitirelim vatandaşımıza ulaştıralım' dedi. Köylerimizde altyapı açısından bir tek ısınma ile ilgili sorunumuz vardı, onu da bu yerli teknoloji ile çözmüş olacağız" dedi.



Türkiye'nin doğalgazı ithal ettiğini belirten Dönmez, "Arıyoruz, ama şu ana kadar tatminkar bir şey bulaladık. Ama inşallah Antalya sınırları içinde bulunan devam eden derin sondaj var. Bu ayın içinde belki bir netice alacağız. Var mı yok mu şu anda bilemiyoruz. Yerli ürünleri, kaynakları ekonomiye kazandıracak yatırımlara ihtiyaç var" dedi.



TÜREL: TARIM MARKETLERİ KURACAĞIZ



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 28 bin içme suyu hattı kurduklarını söyledi. Kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Türel, içme suyuna yönelik depoların tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Küçükköy'de her yeri asfaltladıklarını aktaran Türel, buraya 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurguladı. Türel, "Antalya'nın tamamında bütün sulama birlikleri kooperatiflerine bağlı çiftçilerimiz sulama yaparken elektrik parası ödemeyecek. Çiftçilerimiz girdilere yönelik sıkıntı yaşıyor. Biz tarım marketleri kuruyoruz. Bu marketlerde satılacak girdiler piyasa şartlarına göre yüzde 20 ucuz sunulabilecek. Aradaki simsarlar karşılarında bizi bulacaklar. Tarım marketleriyle simsarlara çiftçimizi teslim etmeyeceğiz. Kamu bankalarıyla anlaşma yaparak sadece bu marketlerde kullanılacak kredi kartlarını üreticilerime dağıtacağız" dedi.



KURŞUNLU CAMİ VE KENT MEZARLIĞI PROJESİ AÇILDI



Korkuteli'ndeki tören öncesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi Bakan Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Cuma namazının ardından gerçekleşen törende cami açılışı dualarla yapıldı. Ardından açılışa katılan konuklara aşure ikram edildi.



'ALLAH'IN EVİNİ ANCAK ALLAH'A İMAN EDENLER YAPAR'



Açılışta konuşan Bakan Dönmez, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında hizmetin götürüldüğü bir iş olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, "Bu gün burada Allah nasip etti cuma namazımızı kıldık. Güzel bir tesis. Özellikle camilerimizin mescitlerimizin doğal doku ile kent estetiğine uygun mimari yapılarda yapılması son derece önemli. Cenabı Hak ayeti kerimede 'Allah'ın evini ancak Allaha iman edenler yapar' demek suretiyle aslında çok kutsal bir görev olduğunu da bize göstermiş oluyor. Dünyanın birçok yerine gittim insanoğlu en muhteşem eserlerini hangi dilden hangi milletten olursa olsun ibadethaneler için yapmış. Biz de öyleyiz" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor

İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar