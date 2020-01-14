Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi - Son Dakika

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Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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