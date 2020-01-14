Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi - Son Dakika

Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı. (3)

Bakan Dönmez - 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi

Organize Sanayi Bölgesi, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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