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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

11.09.2021 16:41

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacaklarını, bu yoldan asla geri dönmeyeceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacaklarını, bu yoldan asla geri dönmeyeceklerini söyledi.

Bakan Dönmez, "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Malazgirt'te başlayan yürüyüşün, tüm dünya için barış ve huzuru doğurduğu bir medeniyetin beşiği olduğunu anlattı.

Söğüt ruhunu, Alperenlerin maneviyatı ve Ertuğrul Gazi'nin hedefleriyle Türk milletinin yedi iklime hakim kıldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osmanlı'nın bir çadırda başlayan hikayesi, Söğüt'ün enerjisiyle yedi iklime yayıldı. Bu manevi ortam Saraybosna'dan Yemen'e, Akdeniz'den Hazar'a kadar tüm coğrafyamızı şefkati ve merhametiyle sarıp sarmaladı. Tarih boyunca mazlumların koruyucusu, barış ve selametin yeryüzündeki gölgesi ve 77 milletten herkes için sığınılacak güvenli bir liman olan milletimiz, bu toprakların irfanı ve maneviyatıyla mayaladığı Türk İslam ruhunu burada inşa etmeye başladı. Alperenlerin ayak izini, Hayme Ana'nın yüceliğini ve ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin yiğitliğini aldığı bu topraklar, ilelebet milletimizin kalbi olacak. Söğüt, Türk milleti denildiğinde akla ilk gelen semboller arasında sonsuza kadar var olacak."

Dönmez, milletin desteğiyle, kurulan bütün oyunları yerle bir edeceklerini vurguladı.

"Mavi Vatan"la ilgili gelişmelere değinen Dönmez, "Dün Haçlılara, Akdeniz'deki yağmacılara ve sömürgecilere nasıl bir ders verdilerse bugün de buradayız. Milletimizin varlığını ve gücünü görmek isteyenler Karabağ ve Libya'dan ders alsınlar. Denizlerimizde 'olmaz' denileni nasıl başardığımızdan ibret alsınlar. Herkes bilsin ki millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız ve yarın da burada olacağız." dedi.

Dönmez, milletin kıymetini, vatan aşkını ve millet olma bilincini, kendisinin de bu topraklarda öğrendiğini ifade etti.

Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya, Hint Yarımadası'ndan Orta Asya steplerine herkesin, Türk milletinin şefkatinden imdat beklediğini kaydeden Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Arayamazsınız dediniz aradık, bulamazsınız dediniz bulduk"

Kendilerini yok sayanlara hadlerini ve sınırlarını bildirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Dönmez, şunları dile getirdi:

"Biz arkamızda milletimizin gücünü hissediyor, sizlerin dualarıyla kimseye boyun eğmiyoruz. Denizlerimizde hidrokarbon aramaya başladığımızda ilk önce bizi durdurmak için tehdit etmeye kalkıştılar. 'Boşuna uğraşmayın, nasıl olsa arayamazsınız' dediler. Tutmayınca da 'Aradınız ama bulamayacaksınız' dediler. Karadeniz'de sizlerin duasıyla müjdeli haberi alınca da 'Buldunuz ama çıkaramayacaksınız' demeye başladılar. Biz de bu ihanet korosuna diyoruz ki 'Arayamazsınız dediniz aradık, bulamazsınız dediniz bulduk. Şimdi de nasıl bulduysak öyle çıkaracağız.' Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacağız, bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Türkiye'nin yarınları için attığımız her adımı tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak atıyoruz.

Bu farkındalığımızın en güzel örneğini ise gemilerimize ceddimizin isimlerini vererek gösterdik. Ülkemizin ilk sondaj gemisine çağ açıp çağ kapatan cihan padişahı Fatih'in, ikinci gemimize seferleriyle Doğu Akdeniz'e Osmanlı sancağını diken Yavuz'un ve üçüncü sondaj gemimize de Avrupa'ya 'Muhteşem Süleyman' olarak nam salmış Kanuni'nin isimlerini verdik. Onlar da isimlerine yakışır şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Denizlerdeki bir başka kalemiz ve bayrağımızı taşıyan ilk yüzer doğal gaz depolama gemimize de Ertuğrul Gazi ismini verdik. Bu gemilerimizin milletimize yaptığı her hizmet inanıyorum ki isimlerini aldıkları ecdadımıza karşı sorumluluğumuzdur."

Türkiye'nin enerjisini yüksek tutmanın, bu alanda bağımsız ve enerji teknolojilerinde öncü bir konuma getirmenin millete ve tarihe karşı borçları olduğunu anlatan Bakan Dönmez, bu anlayışla Anadolu'nun rüzgarını, güneşini, suyunu enerjiye dönüştürmek ve yer altı kaynaklarını millete sunmak için büyük gayret içinde olduklarını bildirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti çınarını ilmek ilmek büyütüyoruz"

Hayalini kurdukları büyük ve güçlü Türkiye için her alanda üreten, kendine güvenen ve tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak istediklerinin altını çizen Dönmez, şöyle konuştu:

"Attığımız adımlarla Türkiye'mizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak temelleri inşa ediyoruz. Ülkemizi barajlar, enerji santralleri, yollar ve üretim merkezleriyle imar ediyoruz. Dün nasıl dünyayı kuşatan bir çınarı adım adım büyüttüysek, damla damla sulayıp yeşerttiysek bugün de Türkiye Cumhuriyeti çınarını ilmek ilmek büyütüyoruz. Bu sorumluluğu üstlenirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e ettiği nasihati her zaman aklımızda tutuyoruz. Edebali'nin söylediği gibi sabrediyor, eserlerimizle anılmak istiyoruz. Milletimizin gönlüne girmek, adaleti sonuna kadar tesis etmek, insanımızı en iyi şekilde yaşatmak istiyoruz."

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

Yevgeniy Ziniçev, Ertuğrul Gazi, Türkiye, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika
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