Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir' açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir' açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:25
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