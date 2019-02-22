Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır

Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir' açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir' açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:25 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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